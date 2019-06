Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Hemmigen: Unfall mit Traktor; Gerlingen: Geparkten Pkw zerkratzt; Möglingen: Unfall mit fünf Fahrzeugen

Ludwigsburg (ots)

Hemmigen: Unfall mit Traktor

Ein 35-jähriger VW-Fahrer überholte am Montag gegen 17.45 Uhr auf der Kreisstraße 1690 einen Sprinter und einen Traktor. Er erkannte vermutlich zu spät, dass der Traktorfahrer nach links in einen Feldweg abbiegen wollte und stieß mit ihm zusammen. Am Mähwerk des Traktors entstand ein Schaden in Höhe von ca. 10.000 Euro, am Pkw in Höhe von etwa 8.000 Euro. Der VW musste abgeschleppt werden.

Gerlingen: Geparkten Pkw zerkratzt

Am Montag zwischen 17.00 Uhr und 17.30 Uhr wurde ein in der Weilimdorfer Straße geparkter VW durch einen unbekannten Täter an der linken Fahrzeugseite zerkratzt. Der Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Ditzingen, Telefon 07156/43520, bittet Zeugen, die etwas beobachten konnten, sich zu melden.

Möglingen: Unfall mit fünf Fahrzeugen

Insgesamt fünf beschädigte Fahrzeuge sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Montag gegen 17.30 Uhr auf der A81 zwischen Ludwigsburg-Nord und Ludwigsburg-Süd ereignet hat. Eine 53-jährige VW-Fahrerin befuhr den Ausfädelungsfahrstreifen der Anschlussstelle Ludwigsburg-Süd in Fahrtrichtung Stuttgart und musste verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen. Eine hinter ihr fahrende 23-jährige Opel-Fahrerin bemerkte dies offenbar zu spät und fuhr auf. Beide Frauen stiegen aus und schauten die Schäden an ihren Autos an. Währenddessen fuhr ein 29-jähriger Audi-Fahrer von hinten heran, bemerkte den Unfall und hielt mit Warnblinker hinter den Fahrzeugen an. Im Rückspiegel bemerkte er einen von hinten schnell anfahrenden Mercedes Sprinter. Um eine Kollision zu vermeiden, beschleunigte der Audi-Fahrer und fuhr nach links. Der 38-jährige Sprinter-Fahrer fuhr dem Audi und dem Opel auf. Nachdem der Fahrer eines VW Caddy hinter dem Sprinter angehalten hatte, setzte der 38-Jährige zurück und fuhr gegen die Front des VW Caddy. Die VW-Fahrerin und der Audi-Fahrer sprangen beim Heranfahren des Sprinters über die Leitplanke und verletzten sich dabei leicht. Der Audi und der Opel waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehren Möglingen und Asperg waren mit sechs Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften vor Ort. Der Gesamtschaden ist noch nicht bekannt.

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell