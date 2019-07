Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Haftbefehl gegen gewerbsmäßigen Ladendieb

Marburg-Biedenkopf (ots)

Niederweimar

Ein 25 Jahre alter Mann befindet sich in Untersuchungshaft. Er wird des gewerbsmäßigen Ladendiebstahls beschuldigt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Marburg erließ die zuständige Richterin des Amtsgerichts Marburg am Samstag, 13. Juli, einen Haftbefehl. Die Festnahme am Freitag, 12. Juli, erfolgte durch die Aufmerksamkeit eines nicht im Dienst befindlichen Polizeibeamten der Polizei Gießen Süd, dem bei seinem Einkauf das Verhalten zweier Männer auffiel. Offensichtlich arbeitsteilig, aber sichtlich gemeinschaftlich handelnd, stahlen sie in einem Geschäft in Niederweimar ein Notebook und Tabakwaren im Gesamtwert von über 800 Euro. Dem Polizeibeamten gelang es, einen der Täter festzunehmen. Der andere flüchtete über einen mannshohen Zaun und entkam. Die Fahndung nach dem Geflüchteten war erfolglos. Die Beute blieb zurück. Die Durchsuchung des sichergestellten Pkw führte zur Sicherstellung weiterer elektronische Geräte, die aus Ladendiebstählen in Märkten in Neustadt und Ziegenhain stammen. Die Polizei bittet etwaige Zeugen der Situation auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes in der Herborner Straße sich zu melden. Von diesen Zeugen erhofft sich die Polizei eine nähere Beschreibung des geflüchteten zweiten Mannes. Die Zeugen melden sich bitte bei der Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Martin Ahlich

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Raiffeisenstraße 1

35043 Marburg

Telefon: 06421-406 120

Fax: 06421-406 127



E-Mail: pressestelle-marburg.ppmh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell