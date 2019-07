Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Bargeld und Playstation gestohlen;Biker muss zur Blutprobe;Tür kracht gegen geparkten Passat;Mehrere Verletzte - Beteiligter ohne Zulassung und Führerschein unterwegs;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Bargeld und Playstation gestohlen

Lahntal-Sarnau: In den Anbau eines Wohnhauses in der Straße "Am Schacht" drang ein Unbekannter am Montag, 15. Juli gewaltsam ein. Der Einbrecher schritt zwischen 7.20 und 16.30 Uhr zur Tat, durchsuchte mehrere Schränke und Schubladen und flüchtete letztendlich unerkannt mit dem erbeuteten Bargeld sowie einer Playstation samt Controller. Hinweise zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060, entgegen.

Biker muss zur Blutprobe

Stadtallendorf: Der Fahrer eines Kleinkraftrades musste am Mittwochabend, 17. Juli eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Bei der Kontrolle des 35-Jährigen schlug den Ordnungshütern eine Alkoholfahne entgegen. Der Atemalkoholtest schlug anschließend auch heftig an. Der Ertappte durfte die Wache nach den polizeilichen Maßnahmen "per pedes" wieder verlassen.

Tür kracht gegen geparkten Passat

Gladenbach: Auf dem Parkplatz am Marktplatz hinterließ ein Autofahrer am Dienstagvormittag, 16. Juli, zwischen 9.45 und 11.10 Uhr, einen Schaden von 1000 Euro. Der Unbekannte dürfte beim Ein- oder Aussteigen nicht aufgepasst haben und ließ die Tür gegen einen geparkten roten VW Passat krachen. Der Geschädigte gab an, dass beim Abstellen ein roter Opel neben seinem Fahrzeug stand. Derzeit ist allerdings nicht bekannt, ob dieser Opel mit dem Vorfall in Verbindung steht. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeistation Biedenkopf, Tel. 06461- 92950.

Mehrere Verletzte - Beteiligter ohne Zulassung und Führerschein unterwegs

Dautphetal-Hommertshausen: Eine Schwerverletzte, drei Leichtverletzte, Sachschaden in Höhe von 9000 Euro und ein Autofahrer, der ohne Versicherungsschutz und Führerschein unterwegs war: Das ist die Bilanz eines Unfalls am Mittwochvormittag, 17. Juli in Hommertshausen. Um 9.30 Uhr stand ein Tankwagen vor einem Wohnhaus in der Schelde-Lahn-Straße um Heizöl auszuliefern. Ein weiterer Lkw der Marke Daimler Benz näherte sich von hinten, fuhr an dem geparkten Tankwagen vorbei und musste dabei zwangsläufig die Gegenspur nutzen. Just in dem Moment näherte sich aus der entgegengesetzten Richtung ein mit zwei Personen besetzter Fiat Brava, der kurz vorher eine scharfe Rechtskurve passiert hatte. Dessen 19 Jahre alter Fahrer sah die Gefahr erst im letzten Augenblick, konnte jedoch durch die eingeleitete Vollbremsung eine Kollision mit dem sich nähernden Lkw verhindern. Einem nachfolgenden VW Up, besetzt mit zwei Frauen, gelang dies nicht mehr. Die 24-jährige VW-Fahrerin krachte mit voller Wucht in das Heck des Fiat Brava und zog sich dabei schwere, jedoch keine lebensbedrohlichen Verletzungen zu. Sie wurde zur weiteren Behandlung von einem Rettungswagen in die Uni-Klinik gebracht. Die 25 Jahre alte Beifahrerin, der 19-jährige Fiat-Fahrer sowie dessen 18 Jahre alte Beifahrerin kamen mit leichten Verletzungen davon, die teilweise im Krankenhaus behandelt werden mussten. Wie sich bei der Unfallaufnahme herausstellte, war der junge Fiat-Fahrer mit entstempelten Kennzeichen und somit ohne Zulassung und fehlendem Versicherungsschutz unterwegs. Eine Fahrerlaubnis konnte der in Niedersachsen wohnende Mann auch nicht vorweisen. Ihn erwarten nun mehrere Strafverfahren. Zeugen, die sich bisher nicht gemeldet haben, setzen sich bitte mit der Polizeistation Biedenkopf, Tel. 06461- 92950, in Verbindung.

