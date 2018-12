POL-PDMT: Versuchter Einbruch in Metzgerei- Zeugen gesucht

Bad Marienberg (ots) - In der Nacht von Donnerstag, 29.11.18, auf Freitag, 30.11.18, versuchten bisher unbekannte Täter in die in der Marktstraße in Bad Marienberg gelegene Metzgerei einzubrechen. Hinweise erbittet die Polizei Hachenburg unter der Rufnummer 02662-9558-0.

