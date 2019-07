Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Unfall zwischen Auto und Fahrrad - Radfahrer leicht verletzt - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Ein Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Fahrrad ereignete sich am Freitag, 12.07.2019, kurz nach 16:00 Uhr, in der Hauptstraße in Weil am Rhein, wobei sich der Radfahrer leicht verletzte. Die Polizei sucht nach Zeugen! Eine 48 Jahre alte Frau stand mit ihrem VW Golf in einer Bushaltestelle. Ein 89 Jahre alter Radfahrer passierte den VW am Heck, um auf den Gehweg zu fahren. Währenddessen kam es zu einer Berührung, der Radler stürzte und zog sich dabei leichte Verletzungen zu, die vor Ort vom Rettungsdienst versorgt wurden. Sachschaden entstand keiner. Während der Radfahrer angab, dass er Pkw rückwärtsgefahren sei, wurde dies von der Autofahrerin bestritten. Zur Klärung des Unfallhergangs bittet das Verkehrskommissariat Weil am Rhein (Kontakt 07621 9800-0) Zeugen, sich dort zu melden.

