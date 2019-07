Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Polizeirevier Emmendingen: Vorübergehender Umzug der Wache und des Streifendienstes

Freiburg (ots)

Derzeit finden beim Polizeirevier Emmendingen in der Wiesenstraße 4, im Zuge einer Erweiterung, umfangreiche Baumaßnahmen statt. Ein Großteil des Personals ist für die Zeit des Umbaus bereits in andere Dienstgebäude im Stadtgebiet Emmendingen ausgewichen. Lediglich der Streifendienst war noch in der Wiesenstraße untergebracht. Aktuell bevorstehende Arbeiten erschweren den Dienstbetrieb und Kundenkontakte erheblich. Daher werden auch die Wache des Polizeireviers und der Streifendienst vorübergehend in das Dienstgebäude des Kriminalkommissariats Emmendingen umziehen. Der normale Dienstbetrieb des Polizeireviers Emmendingen und die vollständige Aufgabenwahrnehmung wird auch während der Umzugsphase nahtlos und vollumfänglich gewährleistet.

Ab Montag, 15.07.2019, lautet die Anschrift des Polizeireviers Emmendingen bis auf Weiteres:

Karl-Friedrich-Straße 96/1, 79312 Emmendingen

Die telefonischen Erreichbarkeiten bleiben unverändert. Die Wache am vorübergehenden Standort ist rund um die Uhr besetzt.

