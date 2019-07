Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen/Wyhlen: Versuchter Einbruch in Kindergarten - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

In der Nacht von Sonntag, 14.07.2019, auf Montag, 15.07.2019, versuchten Unbekannte, in einen Kindergarten in der Rheinfelder Straße einzubrechen. Dazu stiegen sie über den Zaun und anschließend auf einen Balkon. Dort versuchten sie, durch mehrfaches Hebeln eine Balkontüre zu öffnen. Die Versuche misslangen, ebenso wie das Unterfangen, ein Fenster mit einem Stein einzuschmeißen. Das Fenster wurde dabei allerdings stark beschädigt. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Der Tatzeitraum liegt zwischen Sonntag, 16.00 Uhr, und Montagmorgen, 06.45 Uhr. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im oben genannten Bereich gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Grenzach-Wyhlen (07624/9890) in Verbindung zu setzen.

