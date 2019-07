Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/Waldshut: Diebstahl beim Geldwechseln - Geldbeutel vom Beifahrersitz entwendet

Freiburg (ots)

Eine Frau ist am Montag, 22.07.2019, in WT-Waldshut von einem unbekannten Mann bestohlen worden, nachdem dieser Schweizer Franken gewechselt haben wollte. Zunächst sprach der Mann die 73-jährige gegen 11:45 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes an, als sie den Einkaufswagen zurückstellte. Er wollte zwei Franken gewechselt haben. Eine 2-Euro-Münze, welche die Frau anbot, lehnte er ab. Als die Frau danach mit ihrem Pkw rückwärts ausparkte, kam derselbe Mann erneut auf sie zu und streckte ihr von der Beifahrerseite her Schweizer Münzgeld entgegen. Die Frau öffnete die Beifahrertüre, kam aber dem Ansinnen des Mannes nicht mehr nach, welcher sich aber in den Innenraum beugte. Später bemerkte sie dann, dass ihr Geldbeutel, der auf dem Beifahrersitz neben der Handtasche lag, weg war. Zum Glück war nur ein geringer Bargeldbetrag darin, allerdings auch mehrere Bankkarten. Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: 40 bis 50 Jahre alt, ca. 175 cm groß, kräftige Statur, dunkle Haare, sprach Schweizerdeutsch. Er hatte einen auffälligen weißen Sommerhut auf.

