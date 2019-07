Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ühlingen-Birkendorf: Schwerer Arbeitsunfall - Verunfallter inzwischen außer Lebensgefahr

Freiburg (ots)

Mit zunächst lebensgefährlichen Verletzungen ist ein Mann nach einem Arbeitsunfall in Ühlingen-Birkendorf am Montag, 22.07.2019, in eine Klinik geflogen worden. Zwischenzeitlich befindet sich der 24-jährige außer Lebensgefahr. Der Arbeiter war in einem Betrieb in Birkendorf in einer Maschine eingeklemmt worden. Ein Kollege fand ihn so vor und befreite ihn. Mit einem Rettungshubschrauber kam er in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen sind noch im Gange.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell