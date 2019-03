Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Mehrere PKW aufgebrochen ++ Marxen - Feuer in Geschäftsraum ++ Tostedt - Buswartehäuschen beschädigt

Mehrere PKW aufgebrochen

Insgesamt sieben PKW der Marke Mercedes sind in der Nacht zu Donnerstag von Unbekannten aufgebrochen worden. Ein Fahrzeug stand in einem Carport an der Straße Vierkaten, alle anderen Wagen befanden sich in der Theodor-Heuss-Straße.

Die Täter schlugen jeweils eine Seitenscheibe ein und bauten anschließend die Airbags aus den Lenkrädern aus. In zwei Fällen stahlen sie gleich das gesamte Lenkrad. Der Gesamtschaden wird auf mindestens 5000 EUR geschätzt.

Zeugen, denen in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 040 70013860 bei der Polizei in Neu Wulmstorf zu melden.

Marxen - Feuer in Geschäftsraum

Im Geschäftsraum eines Wohn- und Geschäftshauses an der Straße Moorburg kam es am Donnerstagnachmittag zu einem Feuer. Der 62-jährige Inhaber bemerkte gegen 15:10 Uhr den Brand und alarmierte die Feuerwehr. Bei dem Versuch, die Flammen selbst zu löschen, atmete der Mann Rauchgase ein. Er kam mit einem Rettungswagen vorsorglich in ein Krankenhaus, da eine Rauchgasvergiftung nicht ausgeschlossen werden konnte. Rund 70 Rettungskräfte aus den umliegenden Ortswehren waren im Einsatz, um das Feuer zu bekämpfen.

Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 50.000 Euro. Die Brandursache ist noch unklar. für die weiteren Ermittlungen wurde der Brandort beschlagnahmt.

Tostedt - Buswartehäuschen beschädigt

In der Nacht zu Donnerstag haben Unbekannte in Tostedt drei Buswartehäuschen beschädigt, indem sie jeweils die Glasscheiben einschlugen. Betroffen waren Haltestellen in den Straßen Wüstenhöfener Dorfstraße, Tostedter Straße und Kastanienallee. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 600 Euro. Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Polizei Tostedt, Telefon 04182 28000.

