POL-PDWIL: Pressemeldung der Polizei Daun vom 08.07.2019

Ereignis: Unbekannte beschmieren Auto, Zeugen gesucht

Ort: Gerolstein, Raderstraße

Zeit: 07.07.2019, 00.00 Uhr bis 07.07.2019, 09.00 Uhr

Unbekannte Täter beschmierten einen PKW der Marke Citroen, der vor einem Anwesen in der Raderstraße abgestellt war. Es wurden diverse Schriftzüge mit einem wasserfesten Stift auf dem Lack des Fahrzeugs aufgebracht. Die Polizei Gerolstein sucht Zeugen, 06591-95260

Ereignis: PKW brennt

Ort: Schalkenmehren, Parkplatz am Weinfelder Maar

Zeit: 07.07.2019, 22.50 Uhr

Zwei Frauen aus dem Kreis Wittlich waren mit dem PKW auf der L 64 in Richtung Schalkenmehren unterwegs. Während der Fahrt bemerkte man Rauch, der aus dem Bereich des Motorraumes drang und stoppte am Parkplatz des Weinfelder Maares. Nachdem die Fahrerin die Motorhaube geöffnet hatte, stellte sie einen Brand fest. Die alarmierte Feuerwehr Daun rückte mit 15 Kräften an und löschte die Flammen ab. Es wurde niemand verletzt. Am PKW entstand erheblicher Sachschaden. Möglicherweise löste ein technischer Defekt den Brand aus.

