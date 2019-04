Feuerwehr Mettmann

FW Mettmann: Brand in einer Gaststätte am Jubiläumsplatz

Mettmann (ots)

Die Feuerwehr Mettmann wurde in der vergangenen Nacht gegen 02:00 Uhr zu einem gemeldeten Brand in einer Gaststätte am Jubiläumsplatz alarmiert. Bei Eintreffen der Feuerwehr war der Gastraum stark verraucht und die automatische Löschanlage hatte bereits ausgelöst. Nachdem sich die Einsatzkräfte Zutritt zum Gebäude verschafft hatten konnten die letzten Glutnester abgelöscht werden. Personen befanden sich zum Schadenszeitpunkt nicht mehr in der Gaststätte. In der Folge wurden umfangreiche Lüftungsmaßnahmen durchgeführt und das Gebäude sowie die angrenzende Tiefgarage kontrolliert und gesichert. Der Einsatz war nach ca. 3 Stunden beendet.

Vor Ort waren die Feuerwehr mit 34 Kräften und 7 Fahrzeugen, sowie der Rettungsdienst der Stadt Mettmann und die Polizei.

