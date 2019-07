Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Bernkastel-Kues (ots)

PRESSEDIENST ------------------------------------------------------------ Polizeiinspektion Bernkastel-Kues ------------------------------------------------------------ Bernkastel-Kues, den 08.07.2019 ------------------------------------------------------------

Am vergangenen Freitag, den 05.07.2019 gegen 14:00 Uhr befährt eine siebenköpfige Motorradgruppe aus den Niederlanden die L 187 zwischen Bernkastel-Kues und Longkamp. In einer scharfen Rechtskurve muss einer der Fahrzeugführer verkehrsbeding stark abbremsen woraufhin er alleinbeteiligt zu Fall kommt. Durch den Sturz erleidet der Fahrer Verletzungen am Unterschenkel und wird mittels Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Sein Motorrad wird in Folge des Sturzes leicht beschädigt. Angaben eines Zeugen zu Folge dürfte überhöhte Geschwindigkeit für den Unfallhergang keine Rolle spielen, da der Fahrzeugführer mit geringer Geschwindigkeit in den Kurvenverlauf einfuhr.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.





Michael Reinhard

POLIZEIINSPEKTION

BERNKASTEL-KUES

Im Viertheil 22

54470 Bernkastel-Kues

Telefon 06531/ 9527-0

Telefax 06531/ 9527-50

pibernkastel-kues@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell