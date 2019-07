Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Unfälle/Unfallfluchten

Gießen (ots)

Lollar - Unfallflucht vor der Kläranlage

Der Unfallfluchtermittler der Polizei Gießen Nord bittet um Hinweise zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Freitag, 19. Juli, zwischen 18.30 und 19.10 Uhr, im Sandweg in Höhe der Kläranlage ereignete. In dieser Zeit kollidierte ein noch unbekanntes Auto mit dem Heck eines weißen Jeep Gand Cherokee. Dellen, Kratzer und ein quer verlaufender Riss bedeuten einen Schaden von mindestens 4000 Euro. Die Spuren, insbesondere die Höhe der Beschädigungen, lassen auch einen Lastwagen oder einen Anhänger als verursachendes Fahrzeug möglich erscheinen. Ansonsten ergaben sich keine Hinweise zum Verursacher. Der Unfallhergang steht nicht fest. Der Jeep parkte zur fraglichen Zeit am rechten Straßenrand im Sandweg etwa vor der Einfahrt zur Kläranlage. Hinweise bitte unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen - 2000 Euro Schaden am geparkten schwarzen Hyundai

Der Schaden ist auf der rechten Seite. Beide Türen haben Dellen, an der Karosserie darunter sind Kratzer. Nach ersten Schätzungen liegt der Sachschaden bei mindestens 2000 Euro. Der betroffene schwarze Hyundai Getz parkte zur Unfallzeit zwischen 21.20 Uhr am Dienstag, 16. Juli und 13 Uhr am nachfolgenden Donnerstag vor dem Anwesen Curtmannstraße 41. Den Spuren kam es bei einem Ein- oder Ausparkmanöver zu der Kollision. Der Verursacher fuhr davon, ohne eine Nachricht zu hinterlassen und ohne die Polizei anzurufen. Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Hinweise geben zum verursachenden Fahrzeug und/oder dessen Fahrer/Fahrerin? Polizei Gießen Nord, Tel. 0641/7006-3755.

Gießen - Schaden an der Stoßstange - Tatort: Rodheimer Straße

Der durch eine Verkehrsunfallflucht hinten links beschädigte graue Daimler C 180 parkte zur Unfallzeit am Samstag, 13. Juli, zwischen 14 und 1^5 Uhr in einer der Parkbuchten gegenüber dem Anwesen Rodheimer Straße 60. Der Schaden am Daimler beläuft sich auf mindestens 1500 Euro. Es ergaben sich bislang weder Hinweise zum verursachenden Fahrzeug noch zu dessen Fahrer oder Fahrerin. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Gießen Nord, Tel. 0641/7006-3755.

Gießen - Weiße Farbspuren auf schwarzem Auto

Die weißen Lackspuren auf dem schwarzen Renault Zoe sind die bislang einzigen Hinweise auf das verursachende Fahrzeug. Der Schaden am Renault ist hinten links und beträgt mindestens 700 Euro. Der Unfall passierte am Samstag, 20.Juli, zwischen 11.30 und 12.35 Uhr in der Lahnstraße. Der Zoe parkte auf dem dritten Stellplatz an der dortigen Elektrotankstelle. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Gießen Süd, Tel. 0641/7006-3555.

Gießen - Schwarzen Audi A3 angefahren

Knapp zwei Stunden, zwischen 16.30 und 18.30 Uhr stand der schwarze Audi A 3 am Donnerstag, 18. Juli, in der Siemensstraße. Die Front des Audi stand in Richtung Rathenaustraße. Als der Fahrer zurückkehrte, bemerkte er den frischen Unfallschaden am Heck. Beim Abstellen stand noch ein blaues Auto hinter dem Auto. Dieses Fahrzeug war jedoch bei der Schadensfeststellung weg. Ob der Fahrer oder die Fahrerin für den Audischaden in Höhe von etwa 1000 Euro verantwortlich ist, steht nicht fest. Weitere Hinweise auf das verursachende Auto ergaben sich nicht. Etwaige Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Gießen Süd, Tel. 0641/7006-3555 in Verbindung zu setzen.

Großen-Linden - Tatort: Parkplatz Kaufland

Gleich zwei Unfallfluchten auf dem Parkplatz des Kauflands im Tannenweg beschäftigen die Polizei Gießen Süd. Am Donnerstag, 18. Juli, war zwischen 08.45 und 09.30 Uhr ein schwarzer BMW dr 5´er Reihe betroffen. Der Schaden an der hinteren Stoßstange in Höhe (Schadenshöhe: mindestens 1000 Euro) entstand vermutlich durch die Anhängerkupplung eines noch unbekannten Fahrzeugs. Einen Tag später, also Samstag, 19. Juli, traf es einen grauen Seat Alhambra. Der unbekannte Verursacher verursachte an der Stoßstange hinten rechts einen Schaden von mehreren Hundert Euro. Er hinterließ weder am Auto noch im Markt eine entsprechende Nachricht. In beiden Fällen ergaben sich bislang keine Spuren oder sonstigen Hinweise auf die jeweils verursachenden Fahrzeuge und/oder dessen Fahrer oder Fahrerinnen. Sachdienliche Hinweise zu den geschilderten Unfällen, die mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken bzw. Rangieren passierten, bitte an die Polizei Gießen Süd, Tel. 0641/7006-3555.

Martin Ahlich

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ferniestraße 8

35394 Gießen

Telefon: 0641-7006 2040

Fax: 0641-7006 2048



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh



E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell