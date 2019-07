Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Autoaufbrüche; Einbruch; Unfallfluchten;

Gießen (ots)

Gießen - Autoaufbrüche

Rucksack lockte

Während die 37-jährige Frau aus Gießen ihre Hunde ausführte, brach ein Dieb ihren roten VW Caddy auf. Der Täter konnte dem Rucksack im Fußraum der Beifahrerseite nicht wiederstehen. Er schlug kurzerhand die Scheibe ein und griff zu. Der Sachschaden liegt bei 600 Euro. Mit dem Rucksack erbeutete der Täter Bankkarten, Führerschein, Versicherungskarte, Personalausweis und nur wenig Bargeld. Tatort war der Parkplatz des Akademischen Forstgartens im Schiffenberger Weg, Tatzeit am Donnerstag, 18. Juli, zwischen 14.15 und 15 Uhr. Ein weiterer Einbruch in ein Auto war zwischen 17 Uhr am Mittwoch und 06.30 Uhr am Donnerstag, 18. Juli. Der betroffene blaue Skoda Fabia parkte in dieser Zeit in der Straße Trieb Ecke Bodelschwinghweg. Bei der Tat ging eine Autoscheibe zu Bruch. Aus dem Handschufach stahl der Täter ein mobiles Garmin Navigationsgerät. Hier übersteigt der Sachschaden sicher den Beutewert. Etwas anders gelagert ist der Diebstahl eines Navigationsgerätes im Asternweg aus einem weißen VW Up. Die Tat war am Donnerstag, 18. Juli, zwischen 15 und 15.15 Uhr. Der Täter nutzte die Gunst der Stunde bediente sich im unverschlossenen Auto. Er stahl neben dem Navi noch die Geldbörse.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen, die im Zusammenhang mit den geschilderten Taten stehen könnten, bitte an die Polizei Gießen, Tel. 0641/7006 -0.

Leihgestern - Einbruch

Der Einbruch in eine Wohnung im ersten Stock eines Hochhauses "Am Festplatz" war zwischen Freitag, 12. und Mittwoch, 17. Juli. Nach den Spuren hebelte der Täter die Wohnungstür auf, durchsuchte die Räume und stahl eine Sportbrille im Wert von 190 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Gießen, Tel. 0641/7006-2555.

Unfallfluchten

Großen-Buseck - Rote Farbspuren am schwarzen Leon

Die Polizei Gießen Nord sucht ein frisch unfallbeschädigtes rotes Auto mit möglicherweise schwarzen Fremdlackspuren. Der durch eine Unfallflucht beschädigte schwarze Seat Leon parkte zur Unfallzeit am Donnerstag, 18. Juli, zwischen 18 und 18.15 Uhr entgegen der Fahrtrichtung vor dem Anwesen Bismarckstraße 38. Ein Auto fuhr in dieser Zeit gegen die Beifahrerseite des Leon und verursachte Schäden am Spiegel, am Reifen und am Kotflügel. Der Schaden beläuft sich auf mindestens 1500 Euro. Mehr Hinweise als die roten Lackspuren am Spiegel des Leon liegen zum verursachenden Auto und/oder dessen Fahrer/Fahrerin derzeit nicht vor.

Gießen - Unfallflucht auf dem Parkplatz

Zunächst hatte der Besitzer des Ford Kuga auf eine Strafanzeige wegen der Verkehrsunfallflucht verzichtet. Nachdem sich jedoch noch immer kein Verursacher meldete, holte der Besitzer das Versäumte nach. Der Unfall auf dem Parkplatz des Herkules-Centers in der Marburger Straße war bereits am Freitag, 05. Juli, zwischen 14 und 15 Uhr. Der Unfallhergang steht nicht fest. An dem schwarzen Ford SUV entstand hinten links ein Schaden von 1000 Euro. Wer hat den Unfall gesehen? Wer kann trotz der vergangenen Zeit noch sachdienliche Angaben machen?

Hinweise zu den beiden geschilderten Unfällen bitte an den Unfallfluchtermittler der Polizei Gießen Nord, Tel. 0641/7006-3755.

