POL-GI: Kennzeichen von neun PKW in der Fröbelstraße gestohlen ++ Zeugen nach Unfallfluchten in Rodheim-Bieber und Gießen gesucht

Gießen (ots)

Kennzeichen gestohlen

Gießen: Hinweise nach dem Diebstahl mehrerer Kennzeichen in der vergangenen Nacht in der Fröbelstraße erbittet die Polizeistation Gießen Nord, Tel. 0641-7006-3755. Auf einen Zeitraum zwischen 17 Uhr am Mittwoch und 07.30 Uhr am heutigen Donnerstag lässt sich die Tatzeit bislang eingrenzen, in der sich Diebe auf dem Parkplatz eines sozialen Dienstes zu schaffen machten. Von mindestens neun dort geparkten PKW montierten sie das vordere und das hintere Kennzeichen ab und entwendeten es. Wer in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge beobachten konnte, wird gebeten sich zeitnah mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

Unfallfluchten

Biebertal: In der Gießener Straße in Rodheim-Bieber stand der blaue Ford Focus einer Heuchelheimerin am Mittwoch am Fahrbahnrand. Im Vorbeifahren streifte gegen 18.30 Uhr ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer den Ford und richteten an dessen Fahrerseite einen Schaden von etwa 2500 Euro an. Es muss davon ausgegangen werden, dass der Unfallverursacher die Beschädigung bemerkte, aber trotz allem einfach davonfuhr. In diesem Zusammenhang konnte ein dunkler PKW älteren Baujahrs gesehen werden, an welchem LDK-Kennzeichen befestigt waren. Die Polizeistation Gießen Nord, Tel. 0641-7006-3755, bittet um Hinweise auf den Unfallverursacher, welcher auch an seinem PKW einen Schaden haben dürfte.

Gießen: Auf dem Parkplatz des Bauhaus-Marktes in der Bänningerstraße beging ein Parkplatznutzer am Montagabend, gegen 18.50 Uhr Unfallflucht, nachdem er einen dort geparkten weißen BMW X5 beschädigt hatte. Die Polizeistation Gießen Süd, Tel. 0641-7006-3555, bittet um Hinweise auf den Unfallverursacher, der einen Schaden von 2500 Euro an dem BMW anrichtete.

