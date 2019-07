Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Bellingen: Einbruch in Kita

Freiburg (ots)

Über das vergangene Wochenende wurde in eine Kita in Bad Bellingen eingebrochen. In der Zeit von Freitagabend, 12.07.2019, bis Montagmorgen war die Tat geschehen. Über ein aufgehebeltes Fenster kamen der oder die Täter ins Gebäude in der Hofstraße. Drinnen wurde die Türe zum Büro aufgebrochen. Auch Räumlichkeiten im ersten Geschoss wurden durchsucht. Einen Laptop und ein Kopiergerät nahmen die Täter mit. Der Polizeiposten Markgräflerland (07626/97780) übernimmt die weiteren Ermittlungen.

