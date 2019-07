Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Eimeldingen: Hebelspuren an Haustüre

Freiburg (ots)

Am Freitag, 12.07.2019, hat eine Hauseigentümerin in Eimeldingen frische Hebelspuren an der Haustüre entdeckt. Nach Sachlage müssen sich Unbekannte am Morgen in der Zeit von 09:45 Uhr bis 12:20 Uhr daran zu schaffen gemacht haben. Betroffen war ein Einfamilienhaus im Malzholzweg. Wer Verdächtiges beobachtet hat, soll dies bitte der Kriminalpolizei Lörrach, Tel. 07621 176-0, melden.

