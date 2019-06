Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 190624.5 Kiel: Drohnen über der Kieler Woche - ein Hinweis

Kiel (ots)

Am Wochenende kam es in zwei Fällen zu Irritationen, weil sich über der Kieler Woche sogenannte "Drohnen" im Luftraum befanden. Eine Gefahr für Menschen bestand nicht. Die jeweiligen Piloten konnten in der Nähe der Aufstiegsgebiete festgestellt werden. Sie flogen beim Kieler Rathaus sowie über der Kieler Förde bei Schilksee.

Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen.

Die Polizei weist darauf hin, dass ggf. Genehmigungen der zuständigen Luftfahrtbehörde vorliegen müssen. Diese Bescheinigungen sind auch mitzuführen. Das Fliegen über Menschenansammlungen ist übrigens verboten.

Am Donnerstag wird die Polizei im Bereich der Hörn selber eine solch unbemanntes Luftfahrzeug einsetzen, um bei einer Großveranstaltung den Überblick zu behalten.

