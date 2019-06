Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 190624.4 Kiel: Warnung vor Taschendieben

Kiel (ots)

Nach Auswertung der bisher aufgenommenen Strafanzeigen mit Bezug zur Kieler Woche ist aufgefallen, dass es zu bislang vier bekannt gewordenen Taschendiebstählen gekommen ist. In allen Fällen sind die Opfer zuvor "angetanzt" worden.

Am Wochenende ist es jeweils in den Nachtstunden am Wall, in der Kaistraße, der Bergstraße und in der Auguste-Viktoria-Straße zu den Taten gekommen, in denen scheinbar ausgelassene Personen um die Geschädigten herumgetanzt haben sollen und zum Beispiel durch Umarmungen Körperkontakt gesucht haben. Die durchweg männlichen Geschädigten bemerkten anschließend das Fehlen ihrer Geldbörsen beziehungsweise Smartphones.

Die Polizei weist erneut darauf hin, dass Wertgegenstände immer dicht am Körper getragen werden sollten, um so einen Zugriff durch Unberechtigte zumindest zu erschweren. Seien Sie misstrauisch, sollten fremde Personen überschwänglich und ausgelassen auf Sie zukommen. Sollten Sie wie beschrieben "umgarnt" werden, machen Sie deutlich, dass Sie dies nicht möchten. Machen Sie Umstehende auf die Situation aufmerksam. Leichte Beute wittern die Täter oftmals bei alkoholisierten Personen. Sollten Sie auffällige Personen bemerken, informieren Sie die Polizei über 110 oder suchen Sie eine der mobilen Wachen auf.

Matthias Arends

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Gartenstraße 7, 24103 Kiel



Tel. +49 (0) 431 160 - 2010 bis 2012

Fax +49 (0) 431 160 - 2019

Mobil 1 +49 (0) 171 290 11 14

Mobil 2 +49 (0) 171 30 38 40 5

E-Mail: Pressestelle.Kiel.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell