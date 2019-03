Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Mudersbachj - Diebstahl einer Verdichtungsmaschine

Betzdorf (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Nacht zum Mittwoch von einer Baustelle (Privathaus) in der Fichtestraße eine Verdichtungsmaschine. Es handelte sich um einen sogenannten Stampfer der Marke Weber, Typ SRV590, in der Farbe Blau Silber. Das über 60kg schwere Gerät wurde vermutlich mit einem Fahrzeug abtransportiert. Hinweise werden unter 02741/9260 entgegen genommen.

