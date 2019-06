Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 190624.2 Warnau: Polizei sucht Zeugen nach einer Verkehrsunfallflucht auf der B 404

Warnau (ots)

Am Freitagnachmittag musste ein Lkw auf der B 404 einem ihm entgegenkommenden Pkw mit Anhänger ausweichen und geriet dabei auf den Seitenstreifen. Bei einer Kollision mit mehreren Leitpfosten wurde der Lkw leicht beschädigt. Der Lkw-Fahrer meldete sich anschließend bei der Polizei. Der Pkw mit Anhänger entfernte sich. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 16:30 Uhr befuhr ein 55-Jähriger mit seinem Lkw die B 404 von Kiel kommend in Richtung Bad Segeberg. In dem Baustellenbereich zwischen Kirchbarkau und Warnau sei ihm ein schwarzer Kleinbus mit einem flachen Anhänger, über dessen Ladefläche ein Netz gespannt gewesen sein soll, entgegengekommen. Der Pkw sei mehrfach auf die Gegenfahrbahn gelenkt worden. Um eine Kollision zu verhindern, sei der 55-Jährige mit seinem Lkw auf die Bankette ausgewichen und habe dabei mehrere Leitpfosten und die Bankette beschädigt. Der Auflieger drohte bei dem Manöver auf den sich an die Bankette anschließenden Gehweg zu kippen. Mit Glück konnte der Fahrer jedoch seinen Lkw auf der Bankette zum Stehen bringen. Der Pkw mit Anhänger sei ohne anzuhalten weitergefahren.

Der 55-Jährige fuhr mit seinem leicht beschädigten Lkw zum nächsten Parkplatz und verständigte von dort die Polizei.

Beamte der Polizeistation Preetz haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Wer den Unfall beobachtet hat und gegebenenfalls Angaben zu dem Pkw mit Anhänger machen kann, wird gebeten sich unter der Telefonnummer 04342-10770 zu melden.

