Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Taschendiebstahl

Obernkirchen (ots)

(ma)

Einer 57jährigen Obernkirchenerin ist gestern gg. 12.20 Uhr in einem Einkaufsmarkt an der Vehlener Straße in Obernkirchen sehr wahrscheinlich das Portemonnaie aus einer nicht geschlossenen Damenumhängetasche gestohlen worden.

Die Tasche mit geöffnetem Reißverschluß trug die Bestohlene zwar unmittelbar am Körper, dennoch gelang es einem Dieb das rosafarbene rechteckige Portemonnaie zu entwenden, in dem sich Bargeld, EC-Karten, Führerschein und andere wichtige Ausweiskarten befanden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Bückeburg

Ulmenallee 9

31675 Bückeburg

Matthias Auer

Telefon: 05722/9593-154

E-Mail: matthias.auer@polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell