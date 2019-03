Polizei Bochum

POL-BO: Fußgängerin zum Glück nur leicht verletzt. Das hätte anders ausgehen können...

Bochum (ots)

Wer kennt dieses Bild nicht? Leute die mit gesengtem Kopf durch die Stadt laufen, den Blick fest auf das Smartphone gerichtet. Von der Umwelt wird nichts mehr wahrgenommen. So hat sich auch eine Situation am 17. März, gegen 16.30 Uhr, an der Castroper Straße 269 in Bochum ereignet. Eine 19-jährige Bochumerin wollte hier einfach über die Straße. Dabei war sie so auf das Handy fixiert, dass sie die herannahende Straßenbahn nicht bemerkte. Der 57-jährige Straßenbahnführer reagierte und leitete sofort eine Notbremsung ein. Leider wurde die junge Frau trotzdem von der vorderen Kupplung getroffen. Zum Glück nur leicht verletzt wurde sie mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Bochumer Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen. Diesmal Glück im Unglück - Keine Nachricht, kein Bild, kein Chat ist ein Menschenleben wert.

