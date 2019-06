Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Kradfahrer prallt gegen Straßenlaterne.

Landesbergen (ots)

(loh.)

Am 05.06.2019, gegen 13.55 Uhr, kommt es in 31628 Landesbergen auf der Bundesstraße 215 (Lange Straße) zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Ein 72 jähriger Däne befährt mit seinem Motorrad Honda Goldwing die B 215 aus Richtung Nienburg in Richtung Leese. Im Kurvenbereich bemerkt er einen einen entgegenkommenden Lkw. Dieser Lkw befindet sich zu diesem Zeitpunkt nach Angaben des Dänen mit seinem Fahrzeug teilweise auf der Gegenfahrbahn. Um einen Frontalanprall mit dem Lkw zu vermeiden, kommt es zu einem Ausweichmanöver des Kradfahrers. Dieser prallt mit seinem Fahrzeug gegen eine Straßenlaterne. Am Krad entsteht Sachschaden in Höhe von ca. 10000 Euro.Der Kradfahrer wird leichtverletzt. Zu einem Zusammenprall mit dem Lkw kommt es glücklicherweise nicht. Der Lkw-Fahrer setzt seine Fahrt in Richtung Nienburg fort, ohne sich um den entstandenen Schaden und den Kradfahrer zu kümmern. Wer kann Hinweise zu dem Geschehensablauf bzw. dem Lkw und dessen Fahrer machen?

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Stolzenau

Sandbrink 2

31592 Stolzenau

Telefon: 05761/92060

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell