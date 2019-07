Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kaltenkirchen - Brandserie in der Hamburger Straße aufgeklärt

Bad Segeberg (ots)

Nach monatelangen Ermittlungen in Bezug auf eine Brandserie durchsuchten Beamte der Kriminalpolizei Bad Segeberg am 3. Juli 2019 zwei Wohnungen in Kaltenkirchen und stellten dort Beweismaterial sicher. Die Polizisten klärten dadurch eine Reihe von Bränden aus den Jahren 2017 und 2018 in Kaltenkirchen auf.

Von Oktober 2017 bis August 2018 brannte es an einem kombinierten Wohn- und Geschäftsgebäude sowie an den Carports eines dahinterliegenden Mehrfamilienhauses insgesamt fünf Mal.

Ein 40-jähriger Kaltenkirchener räumte ein, die Brände in der Hamburger Straße im Auftrag eines 72-jährigen Bekannten aus Kaltenkirchen gelegt zu haben.

Gegen den Tatverdächtigen werden Ermittlungsverfahren wegen Brandstiftung und versuchter schwerer Brandstiftung geführt. Seinen Auftraggeber erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen der Anstiftung zu diesen Taten.

Die bisherigen Pressemitteilungen können den nachfolgenden Links entnommen werden:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/4031687 (Brand eines Carports) https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/3762391 (Brand eines Kühlraumes)

Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Sandra Mühlberger

Telefon: 04551-884-2020

E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell