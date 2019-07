Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn - Mercedes nach Unfall auf der Autobahn überschlagen

Bad Segeberg (ots)

Gestern Abend kam es an der Anschlussstelle Elmshorn der Autobahn 23 zu einem Unfall, bei dem sich der Fahrer einer E-Klasse schwer verletzte.

Der 61-Jährige aus dem Kreis Steinburg fuhr gegen 20:30 Uhr auf der Autobahn 23 in Richtung Hamburg. Nach ersten Erkenntnissen verlor er vermutlich aufgrund eines Krankheitsfalles die Kontrolle über sein Auto und fuhr in der Ausfahrt ungebremst geradeaus. Der Mercedes überschlug sich in der Böschung und landete auf dem Dach.

Rettungskräfte befreiten den schwer verletzten Fahrer aus seinem Auto und brachten ihn in ein Krankenhaus.

Es entstand Sachschaden in einer ungefähren Höhe von 9.000 Euro.

Polizeibeamte sperrten die Anschlussstelle der Autobahn in Richtung Süden für etwa zwei Stunden.

Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Sandra Mühlberger

Telefon: 04551-884-2020

E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell