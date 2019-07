Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Trunkenheit im Verkehr Offenbach an der Queich 05.07.2019 23:00 Uhr

Landau (ots)

Durch aufmerksame Verkehrsteilnehmer wird auf der B272 bei Hochstadt ein schlangenlinienfahrendes Fahrzeug gemeldet. Die verantwortliche 28-jährige Fahrzeugführerin konnte an der Halteranschrift angetroffen werden. Aufgrund des Atemalkoholgehaltes in Höhe von 1,61 Promille wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Die Beschuldigte muss nun mit einer Geldstrafe, einer Fahrerlaubnissperre, 3 Punkte in Flensburg, sowie einer MPU rechnen.

