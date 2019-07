Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht am Ärztehaus Landau, Max-Planck-Straße 1, 04.07.19, 07:30 - 21:00 Uhr

Landau (ots)

Auf dem Parkplatz des Ärztehauses im Industriegebiet in Landau kam es zu einer Verkehrsunfallflucht. Am Fahrzeug der Geschädigten konnten blaue Farbanhaftungen an der linken hinteren Stoßstange festgestellt werden. Offensichtlich streifte der bislang unbekannte Verursacher das Fahrzeug beim Ein-/Ausparken. Sachschaden ca. 400 Euro.

Zeugen des Verkehrsunfalles werden gebeten, sich bei der Polizei Landau unter 06341/2870 oder per Email pilandau@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell