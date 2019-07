Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Hochwertige Fahrzeuge aufgebrochen und Lenkräder entwendet Landau, Am Schänzel 6, 06.07.2019, 03:55

Landau (ots)

Am frühen Morgen des 06.07.2019 kam es auf dem Gelände eines Autohauses in Landau-Nord zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls. Der bislang unbekannte Täter verschaffte sich an zwei hochwertigen Fahrzeugen (BMW) durch Zerschlagen der hinteren Dreieckscheibe Zugang zu den Fahrzeugen. Hierbei montierte der Täter die Lenkräder beider Fahrzeuge fachmännisch ab und entwendete diese. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf bis zu 5000 Euro belaufen. Weitere Ermittlungen folgen.

