Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Berg (Pfalz): Dachstuhlbrand vermutlich technischer Defekt

Landau (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Landau und der Kriminalinspektion Landau vom 05.07.2019:

Nach dem Brand eines Mehrfamilienhauses in der Kandeler Straße in Berg in den frühen Morgenstunden des 30.6.2019 hat die Kriminalinspektion Landau gemeinsam mit einem Brandsachverständigen den Brandort untersucht. Nach den derzeitigen Erkenntnissen dürfte im Ergebnis ein technischer Defekt brandursächlich gewesen sein. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung haben sich bislang nicht ergeben.

Sowohl die Dachgeschosswohnung als auch die Wohnung im ersten Obergeschoss sind aktuell nicht bewohnbar. Die Bewohner konnten bei Verwandten und mit Hilfe der VG Hagenbach in einer Ersatzwohnung unterkommen.

Der Gebäudeschaden wird auf ca. 90.000 Euro geschätzt.

