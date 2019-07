Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edesheim - 31-jährige Autofahrerin bei Unfall verletzt

Bild-Infos

Download

Edesheim (ots)

10.000 Euro Gesamtschaden sowie eine verletzte 31-jährige Fahrzeugführerin ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich gestern Abend gegen 17.30 Uhr in der Staatsstraße ereignet hatte. Weil der Verkehr stockte, musste die 31-Jährige ihr Fahrzeug abbremsen. Ein 30-jähriger BMW-Fahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf das Fahrzeug der Vorausfahrenden. Durch den Zusammenstoß erlitt die Frau eine Rückenfraktur und kam in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Edenkoben

Michael Baron



Telefon: 06323 955 120

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell