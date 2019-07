Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Großfischlingen - Erneut missachten 15 Autofahrer das Stoppschild

Großfischlingen (ots)

15 Autofahrer missachteten gestern Mittag in der Zeit zwischen 12.50 Uhr und 14.15 Uhr das Stoppschild an der Kreuzung L 507/L 542 und mussten deshalb gebührenpflichtig verwarnt werden, weil sie an der Haltelinie nicht anhielten. Missachtung der Vorfahrt ist und bleibt eine der Hauptunfallursachen. Stoppschilder sollen Unfälle an vielbefahrenen oder schlecht einsehbaren Kreuzungen verhindern. Wird das Verkehrszeichen missachtet und es kommt zu einer Gefährdung, muss mit einem Bußgeld in Höhe von 70 Euro und einem Punkt in Flensburg gerechnet werden. Wird durch solches Verhalten ein Unfall verursacht, erhöht sich das Bußgeld auf 85 Euro. Gerade an dieser Kreuzung kam es in der Vergangenheit immer wieder zu schweren Verkehrsunfällen, weil das Verkehrszeichen nicht beachtet wurde.

