Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruchsdiebstahl in Neustadt

Neustadt/Wied (ots)

Im Zeitraum, Samstag, 06.04.2019, 07:30 Uhr bis Sonntag, 07.04.2019, 22:10 Uhr, versuchten unbekannte Täter in der Straße "In den Hähnen" zunächst ein rückwärtig gelegenes Fenster aufzubrechen. Da dies jedoch nicht gelang, hebelte man ein anderes Fenster auf und gelangte so in das Hausinnere. Dort wurden im Obergeschoß alle Räume durchsucht und Gegenstände entwendet. Hinweise an die Polizeiinspektion Straßenhaus Tel.: 02634-9520, Email.: pistrassenhaus@polizei.rlp.de

