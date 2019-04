Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unfall mit schwerverletztem Kradfahrer bei Bürdenbach

Bürdenbach (ots)

Am Sonntag, dem 07.04.2019 befuhr ein 17-jähriger Kradfahrer um 16.20 Uhr, die L269 aus Richtung Oberlahr kommend, in Richtung Horhausen. In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über sein Krad und geriet auf die Gegenfahrbahn. Hier stieß er mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen. Der Kradfahrer wurde mit Verdacht einer Handgelenksfraktur in ein Krankenhaus eingeliefert.

