Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: 88-jähriger fährt bei Oberraden gegen einen Baum

Oberraden (ots)

Am Sonntag, dem 07.04.2019, befuhr ein 88-jähriger um 11.25 Uhr, die L 265 in Fahrtrichtung Straßenhaus. Kurz vor dem Kreisverkehr befuhr er, aus bisher unbekannten Gründen, gegen einen am linken Fahrbahnrand stehenden Baum. Er musste mit mehreren Rippenbrüchen, schwerverletzt, in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

