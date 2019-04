Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit Verkehrsunfallflucht

57537 Wissen, Hahn - Weidacker, Paffrather Str. 148 (ots)

In der Zeit von Do., 03.04.2019 bis zum Fr. 05.04.2019, 10:00 Uhr, befuhr ein unbekannter Fahrzeugführer die Paffrather Str. (K 132) aus Richtung Paffrath kommend in Richtung Nistertalstr. Beim Durchfahren einer leichten Rechtskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte in Höhe Haus-Nr. 148 den rechtsseitig verlaufenden Zaun und beschädigte diesen. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern setzte er unerkannt seine Fahrt fort. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizeiwache Wissen entgegen.

