POL-UL: (UL) Illerkirchberg - Fahranfänger zerlegt zwei Autos

Ulm (ots) - Am Freitagabend, gegen 21.15 Uhr, fuhr ein 18-Jähriger auf der L1261 von Beutelreusch in Richtung Illerkirchberg. An der Einmündung in die L260 wollte er mit seinem Peugeot nach rechts in Richtung Illerrieden abbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt des von links kommenden BMW. Dieser wurde durch den Zusammenstoß nach links in eine Leitplanke abgewiesen. Im Auto des Verursachers wurde der 17-jährige Beifahrer leicht verletzt. Am Peugeot entstand ein Sachschaden in Höhe von 5.000EUR, am BMW in Höhe von 15.000EUR. Der Schaden an der Leitplanke wird auf 5.000EUR geschätzt. Der 18-Jährige hatte noch nicht einmal zwei Wochen einen Führerschein. Neben den strafrechtlichen Folgen und der Schadensregulierung wird er auch Maßnahmen zur Überprüfung und Sicherung der Geeignetheit zum Führen von Kraftfahrzeugen durchführen müssen.

