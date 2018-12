FW-WRN: TH_1 - LZ1 - Wasserrrohrbruch - Keller läuft voll

3 weitere Medieninhalte

Werne (ots) - Der Löschzug 1 der Freiwilligen Feuerwehr Werne wurde am Donnerstag den 6.12.18 um 17:27 Uhr mit dem Stichwort "TH_1 - Wasserrrohrbruch - Keller läuft voll" per digitalem Meldeempfänger in den Beckingshof nach Werne alarmiert. Eine Hauptwasserzuleitung vom regionalen Versorger hatte im Hausanschlussraum im Keller des betroffenen Hauses einen Defekt und Wasser strömte ungehindert mit hohem Druck in die Kellerräume. Erste Versuche der Eigentümer mit Pumpen aus der Nachbarschaft Herr der Lage zu werden, waren leider nicht von Erfolg geprägt. Das Wasser stand bereits ca. 10 cm hoch im Keller. Die zuerst eintreffenden Einsatzkräfte sperrten die Wasserzufuhr zum Gebäude ab und brachten eine Tauchpumpe TP4 (mit einer Pumpleistung von 400 Liter in der Minute) in Stellung. Die Einsatzkräfte unterstützten die Eigentümer noch beim "Wasser flitschen", damit die Pumpe [die eine minimale Wasserhöhe von 3 cm benötigt] möglichst viel Wasser aus dem Pumpensumpf fördern konnte. Des Weiteren an dem Einsatz beteiligt war der lokale Wasserversorger und die Polizei. Es waren 14 Einsatzkräfte mit drei Fahrzeugen bis 18:20 Uhr im Einsatz.

