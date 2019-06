Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Unfallflucht auf dem Petersburger Wall

Osnabrück (ots)

Die Polizei sucht nach dem Fahrer oder der Fahrerin eines schwarzen Autos, das am Montagmorgen an einer Unfallflucht auf dem Petersburger Wall beteiligt war. Ein 71-jähriger Fußgänger wechselte gegen 09.50 Uhr aus Richtung Holtstraße kommend die Straßenseite, benutzte dabei aber nicht die zu diesem Zeitpunkt Rotlicht zeigende Fußgängerampel, sondern lief ein Stück weit daneben über die Fahrbahn. Dabei wurde der Senior von dem in Richtung Bahnhof fahrenden Auto leicht touchiert, kam zu Fall und zog sich eine leichte Beinverletzung zu. Zeugen des Unfalls melden sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 0541/327-2215.

