POL-MA: Heidelberg: Kommt als verursachendes Fahrzeug VW Golf in Frage ? Ermittlungen dauern an, Zeugen gesucht !

Hohen Schaden richtete ein bislang nicht ermittelter Autofahrer am Samstag an einem auf dem Parkdeck der Tiefgarage in der Poststraße abgestellten, silber-farbenen Mercedes an. Die Geschädigte parkte ihren Wagen am Nachmittag gegen 15 Uhr und musste bei ihrer Rückkehr, kurz vor Mitternacht, feststellen, dass ein Unbekannter dagegen fuhr. Durch den Streifschaden wurde offensichtlich auch der Schließmechanismus des Kofferraums in Mitleidenschaft gezogen, so dass Schaden von über 6.000 Euro entstanden sein dürfte. An ihrem Auto fand die Geschädigte eine Notiz mit dem Kennzeichen des evtl. verursachenden Wagens vor. Es müsste sich um einen VW Golf gehandelt haben, der mit einer älteren Dame mit blonden Haaren besetzt war. Die Beamten des Verkehrskommissariats Heidelberg ermitteln nun wegen Unfallflucht und nehmen unter Tel.: 0621/174-4100 sachdienliche Hinweise entgegen.

