POL-PPTR: Polizei warnt vor dubiosen Geschäftsmethoden bei Teppichreinigern.

Die Polizei hat Hinweise auf Vorbereitungen zu einer unseriösen Geschäftsmasche in der Region. Dabei geht es um die Reinigung von Teppichen, Polstermöbeln und anderem Mobiliar zu angeblich günstigen Preisen. In der Vergangenheit haben sich diese Angebote häufig als unseriös herausgestellt und kosteten manchen gutgläubigen Kunden eine vierstellige Summe. In Werbebroschüren und Zeitungsannoncen war damit geworben worden, hochwertige Teppiche kostengünstig zu reinigen und kleinere Reparaturen daran durchzuführen. Jetzt haben die Ermittler Erkenntnisse, nach denen sich erneut Personen in der Region aufhalten und möglicherweise Ähnliches planen. "Dabei handelt es sich nach unseren Erkenntnissen nicht um Firmen, die zum Teil schon seit vielen Jahren in unserer Region tätig sind", sagt der Pressesprecher des Polizeipräsidiums Trier, Karl-Peter Jochem. Vielmehr seien diese Personen erst vor kurzer Zeit in die Region gekommen und hätten Vorbereitung zur Anwerbung potentieller Kunden getroffen.

Die Polizei rät:

- Lassen Sie sich nicht durch vermeintlich gute Angebote zu vorschnellen Entscheidungen drängen.

- Holen Sie Vergleichsangebote anderer Firmen ein.

- Sollten die Handwerker überhöhte Preise fordern oder aufdringlich werden, rufen Sie sofort die Polizei.

- Leisten Sie keine Vorauszahlungen und vereinbaren Sie einen schriftlichen Vertrag

- Geben Sie nie den Teppich heraus, ohne die Durchschrift einer umfassenden Auftragsbestätigung erhalten zu haben.

- Sollten Sie trotz aller Vorsicht Opfer dieser unlauteren Machenschaften geworden sein, erstatten Sie umgehend Anzeige bei Ihrer jeweiligen Polizeidienststelle.

- Warnen sie ältere Menschen in ihrem Umfeld vor dieser Masche.

