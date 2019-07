Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Diebe kamen über Balkon ins Haus

Bocholt (ots)

Ein Laptop und zwei Handtaschen mit Papieren und Schlüssel haben Unbekannte in der Nacht zum Samstag aus einer Wohnung in Bocholt gestohlen. Die Täter waren auf den Balkon eines Hauses an der Böwings Stegge gestiegen. In die Räume gelangten sie durch eine Balkontür, die zum Lüften offen gestanden hatte. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

Kreispolizeibehörde Borken

