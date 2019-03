Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Starkregen und Hagelschauer machen Autofahrern zu schaffen

Westpfalz (ots)

Starker Regen und Hagelschauer machten den Autofahren am Sonntagnachmittag in der Westpfalz schwer zu schaffen. Im Bereich der Autobahnpolizei Kaiserslautern ereigneten sich innerhalb kürzester Zeit acht Verkehrsunfälle. Überwiegend blieb es bei Blechschäden, es gab allerdings auch Verletzte. Drei Menschen zogen sich aufgrund witterungsbedingter Unfälle auf der Autobahn A6 bei Kaiserslautern leichte Verletzungen zu, nachdem deren Fahrzeug ins Schleudern geriet und mit der Mittelschutzplanke kollidierte. In den häufigsten Fällen war die Unfallursache die Fahrweise und das Tempo der Verkehrsteilnehmer - sie waren meist nicht an die Witterungs- und Fahrbahnverhältnisse durch Regen- und Hagelschauer angepasst. Insgesamt entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 90000 Euro.

