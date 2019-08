Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Lindenhof: Einbruch in Kindergarten Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht ?

Mannheim (ots)

Am Samstagmorgen setzte ein Zeuge die Polizei über den akustischen Alarm an einem Anwesen in der Belchenstraße im Mannheimer Stadtteil Lindenhof in Kenntnis. Eine Streife des Polizeireviers Mannheim-Neckarau rückte sogleich aus und stellte ein offenes Fenster fest. Bislang unbekannte Täter hatten sich Zugang zu dem Kindergarten verschafft, im Büro einen Tresor aufgeflext, weitere Räume betreten und auch Behältnisse geöffnet. Was im Einzelnen durch die Einbrecher gestohlen wurde, ist bislang noch nicht bekannt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Als Tatzeit kommt Freitagnachmittag, 15 Uhr bis Samstagmorgen, 8.30 Uhr in Betracht. Zeugen, die in dieser Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarau, Tel.: 0621/83397-0, oder der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444, in Verbindung zu setzen.

