Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Einbeck (ots)

Sonnabend, 30.03.2019, 17.00 Uhr B 3, Ortsumgehung Einbeck

Einbeck, bit

Zu einem Unfall im Begegnungsverkehr kam es auf der Bundesstraße 3 gegen 17.00 Uhr. Ein 48-jähriger PKW-Führer aus Oberursel geriet auf gerader Strecke aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Es kam glücklicherweise nur zu einem Streifschaden mit dem entgegenkommenden PKW einer 61-jährigen Hannoveranerin am Steuer. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von 300 EUR. Der Verursacher wurde gebührenpflichtig verwarnt.

