Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Raub auf Einkaufsmarkt- Täter entwendet Bargeld

Herford (ots)

(sls) Am Freitagmorgen (5.7.) gegen 05:35 Uhr kam es an der Elverdisser Straße in Herford zu einem Überfall eines Einkaufsmarktes. Ein Mitarbeiter des Marktes befand sich im Inneren des Marktes, um diesen für die Öffnung vorzubereiten. Plötzlich hörte er Geräusche im Bereich des Eingangs. Als er den Geräuschen nachgehen wollte, traf er auf eine männliche Person, die unter Vorhalt eines Messers Bargeld forderte. Der Mitarbeiter händigte dem Täter unter Bedrohung Bargeld aus. Die Person flüchtete anschließend aus dem Markt. Beschrieben wird die männliche Person mit einer Größe von 1,70cm und schwarzen Haaren, die an der Seiten kurzrasiert waren. Bekleidet war der Täter mit einem schwarzen Kapuzenpullover und einer weißen Vandetta-Maske. Er trug zu dem einen Rucksack. Die Polizei bittet weitere Zeugen, die Hinweise zum Raub oder zu verdächtigen Personen im Umfeld machen können, sich mit der Polizei Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 in Verbindung zu setzen.

