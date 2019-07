Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unfall mit Verletzten- Radfahrer beim Abbiegen übersehen

Herford (ots)

(sls) Auf der Wittekindstraße in Herford kam es am Mittwoch (3.7.) zu einem Verkehrsunfall, wo ein Radfahrer leicht verletzt wurde. Ein 23-jähriger Passat Fahrer aus Gütersloh befuhr die Wittekindstraße in Richtung Bielefelder Straße. Zur gleichen Zeit fuhr ein 27-jähriger Radfahrer aus Bielefeld auf der Wittekindstraße in die gleiche Richtung. In Höhe der Einmündung Deichkamp beabsichtigte der Gütersloher nach rechts in den Deichkamp einzubiegen. Hierbei übersah er den rechtsseitig neben ihm fahrenden Radfahrer, der die Einmündung passieren wollte. Es kam zu einem Zusammenstoß, so dass der Radfahrer stürzte und sich leicht am Bein verletzte. Der Sachschaden an Fahrzeug und Fahrrad wird auf 400 Euro geschätzt.

