Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit verletzter Person - PKW übersieht Rollerfahrer

Bünde (ots)

(kup) Am Mittwoch (3.7.) um 5:30 Uhr, fuhr ein 35-jähriger Mann aus Bünde mit seinem Roller auf der Levisonstraße in Richtung Herford. Gleichzeitig befuhr ein 64-Jähriger aus Bünde die Klinikstraße in Richtung Bünde Zentrum. Beide Verkehrsteilnehmer fuhren in den Kreisverkehr ein. Dabei übersah der Fahrer eines grauen Polo den von links kommenden Rollerfahrer und bremste ab. Der Fahrer des Kraftrades bremste ebenfalls und kam dadurch zu Fall. Dabei verletzte er sich leicht. Ein eingesetzter Rettungswagen brachte ihn in ein nahgelegenes Krankenhaus. Der erstandene Sachschaden beläuft sich auf mindestens 100 Euro.

