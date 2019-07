Kreispolizeibehörde Herford

(kup) Am Dienstag (2.7.), um 13:45 Uhr, fuhr ein 59-jähriger Mann aus Preußisch Oldendorf auf der B61 in Richtung Bad Oeynhausen. Hinter ihm steuerte ein 62-jähriger aus Rinteln einen LKW. Der Fahrer des silbernen Touran bremste ab, als er Sirenen hörte und Blaulicht sah. Ein Einsatzmittel der Feuerwehr näherte sich auf der Werrestraße, um nach links auf die B61 abzubiegen. Der Touran bremste ab, um das Fahrzeug regelkonform passieren zu lassen. Der LKW-Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf. Dabei verletzten sich der Fahrer sowie die Beifahrerin im Touran leicht. Ein eingesetzter Rettungswagen brachte die beiden in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mindestens 5.500 Euro.

